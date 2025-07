Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Alleinunfall bei Düsseldorf-Eller - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 24. Juli 2025, 15:30 Uhr

Ein Motorradfahrer verletzte sich gestern Nachmittag auf der A 46 bei Düsseldorf-Eller schwer, nachdem er gestürzt war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Mann aus Langenfeld mit seinem Motorrad am Autobahndreieck Düsseldorf-Süd von der A 46 Fahrtrichtung Heinsberg auf die A 59 in Richtung Leverkusen wechseln. In der Abzweigung zur A 59 verlor der Langefelder die Kontrolle über seine KTM und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke, blieb an einem Verbindungselement hängen und zog sich eine größere Fleischwunde zu. Schnell eintreffende Polizisten der Autobahnpolizeiwache Hilden konnten die blutende Wunde mit einem Tourniquet versorgen, bis Rettungskräfte eintrafen. Diese brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Abzweigung zur A 59 gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell