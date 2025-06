Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kupferdiebe legten Feuer -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Pfingstsonntag (08. Juni)haben Unbekannte versucht, in einer leerstehenden Lagerhalle Kupferkabel zu entwenden. Dabei ist es zum wiederholten Mal zu einem Brandgeschehen gekommen.

Ein Firmenverantwortlicher entdeckte durch Zufall gegen 18:00 Uhr, dass Rauch aus einer leerstehenden Lagerhalle im Bereich der Kampenstraße aus dem Fenster kam. Der Mann hielt eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife an. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte schnell den Brandherd feststellen und löschen. Bei gezielter Nachschau konnte festgestellt werden, dass Unbekannte Kupferkabel in einen Einkaufswagen gelegt hatten. Diese sind dann angezündet worden.

Bereits in der Nacht zu Samstag, den 31.05., ist es zu einem ähnlichen Geschehen gekommen. In der Zeit vor 01:50 Uhr waren unbekannte Täter in der Hagener Straße in eine Garage der gleichen Firma, der auch die Lagerhalle gehört, eingedrungen. Dort hatten sie ebenfalls Kabel, die man zuvor von der Garagendecke abgerissen hatte, in zwei Einkaufswagen angezündet. Weitere Brandflecken befanden sich zudem noch auf dem Garagenboden. Vermutlich wollten die Täter mit dem Feuer die Mantelisolierung entfernen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher damals einen Teil der Beute bereits abtransportiert. Möglicherweise verwendeten sie hierzu einen oder mehrere Pkw zum Abtransport der Kupferkabel. Im Fall von Pfingstsonntag ist derzeit nicht bekannt, dass die Täter ebenfalls Beute gemacht haben.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell