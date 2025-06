POL-SI: Einbruch in Landmarkt und Schreinerei - Polizei bittet um Zeugenhinweise -#polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Siegen-Geisweid ist am frühen Montagmorgen (09.06.2025) ein 24-Jähriger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 04:15 Uhr auf der Birlenbacher Straße unterwegs. In der Folge wollte er nach rechts in die Weidenauer Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Zeugen eine rote Ampel und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen Ampelmast. Die ...

