LPI-GTH: Stromkasten beschädigt

Eisenach (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Lippold-Straße kam es am Freitag,gegen 13:30 Uhr, zu einer Körperverletzung mit einer verletzten Person. Ein 38-jährigen Mann griff unvermittelt einen 59-jährigen Passanten an, prügelte mehrfach auf ihn ein und trat den schließlich am Boden liegend Mannins Gesicht. Der ältere Mann kam'in ein Krankenhaus. Mehrere Funkstreifenwagen der Eisenacher ...

