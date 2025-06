Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rasches Feuerlöschen verhindert Schlimmeres

Wutha-Farnroda (ots)

Zu einem Mülltonnenbrand kam es am Freitagnachmittag in der Theo-Neubauer-Straße. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten zwei Mülltonnen in Brand Ein angrenzender Zaun sowie eine Hecke wurden hierbei ebenfalls beschädigt. Dank der schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf eine Scheune verhindert werden Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (Bezugsnummer 0166136/2025) Dank des schnellen Löschens mittels eines Feuerlöschers vom Funkstreifenwagen durch'die Polizeistreife konnte ein Fahrzeugbrand noch gerade verhindert werden. So geschehen am Samstagmittag in der Eisenacher Straße. Der Anhänger eines 30-jährigen Mannes qualrrite plötzliche während der Fahrt. Die Streife stoppte ihn und Iöschte rasch. Ein technischer Defekt war vermutlich ursächlich für die Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.(Bezugsnummer 25258353) Ein 42-jähriger Mann wollte am Samstagabend am "Kleinen Hörselberg" ein Video drehen, zündete hierfür etwas Papier an In der weiteren Folge entzündete sich auf Grundé der anhaltenden Trockenheit eine kleine Grünfläche nahe des Waldes. Nur durch die rasche Verständigung der Feuerwehr und den schnellen Löscharbeiten' konnte ein Waldbrand verhindert werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.(Bezugsnummer 0166776/2025) (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell