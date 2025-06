LPI-J: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Jena (ots) - In der Nacht zum Montag suchten Unbekannte einen Keller in der Ernst-Zielinski-Straße auf. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und öffneten gewaltsam das Kellerabteil eines Bewohners. Zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 5.600 nahmen sie rechtswidrig an sich und flüchteten, ohne dabei entdeckt zu werden. Der Eigentümer verständigte am Montagmorgen, gleich nach der Feststellung der Tat, die Polizei. Diese ...

mehr