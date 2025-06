Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgestiegen, begutachtet, geflüchtet

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunglück ist es beim Ausparken in der Heinrich-Heine-Straße gekommen. Am Montagvormittag parkte ein Pkw rückwärts aus und kollidierte dabei mit einem abgestellten Renault. Der Fahrer stieg laut Zeugenangaben aus und schaute sich den verursachten Schaden an. Anschließend setzte er sich wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Fahrzeug, ein Hyundai, ermittelt werden und der Fahrer an der Halteranschrift festgestellt werden. Der 87-Jährige räumte die Tat ein und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

