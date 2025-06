Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Altreifendieb gestellt

Jena (ots)

Kurz vor 4 Uhr meldete sich am Dienstag eine Sicherheitsfirma bei der Jenaer Polizei. Grund war ein Alarmeinlauf bei einem Reifenhandel mit Kfz-Werkstatt in der Camburger Straße. Als die Beamten kurze Zeit später am Ereignisort eintrafen, stellten sie einen geparkten Lkw auf dem Gelände fest. Auch befand sich eine männliche Person in der Nähe, welche gerade Reifen aus einem Container holte. Auf sein Handeln angesprochen gab der 54-Jährige an, dass er nach zwei gut erhaltenen Gebrauchtreifen Ausschau hielt, da er zwei abgefahrene Reifen daheim habe. Beim Hantieren am Container löste er dann den Alarm aus. Der Mann wurde belehrt und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahl eingeleitet. Die Reifen musste er, selbstredend, wieder in den Container bringen.

