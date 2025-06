Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweifacher Räuber gefasst

Jena (ots)

Kurz vor 20 Uhr ereignete sich am Freitagabend (13.06.2025) ein Raubdelikt auf einem Supermarktparkplatz in der Erlanger Allee. Ein 20-Jähriger befand sich mit einem 21-jährigen Bekannten auf dem Parkplatz. Hier werden diese von zwei männlichen Personen angesprochen, worauf sie nicht reagieren. Unvermittelt verspürte dann der 20-Jährige von hinten einen Schlag an seiner Schulter, augenscheinlich von einem Schlagwergzeug. Kurz darauf erhielt er mit selbigen Schlagwerkzeug einen Schlag ins Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Im Anschluss eigneten sich die unbekannten Täter die Umhängetasche des 20-Jährigen an und entfernen sich fußläufig vom Ort. Die alarmierten Beamten konnten die Täter vor Ort und im Rahmen der Fahndung nicht feststellen. Der 20-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Zeugenvernehmung konnte er zum einen die Täter grob beschreiben. Selbiges gilt für die Schlagwerkzeuge. Es soll sich um einen Schlagring gehandelt haben, welcher gegen ihn eingesetzt wurde. Der zweite Täter führte einen Hammer mit sich. Aufgrund der Beschreibung sowie der Tatbegehung konnten Hinweise auf die Täter erlangt werden, welchen nachgegangen wurde. Knapp drei Stunden später kamen Beamten auf dem Eichplatz zu einem versuchten Raubdelikt hinzu. Und die Tatausführung ähnelte der ersten Tat. Ein männlicher Täter attackierte mit einem Hammer einen 34-Jährigen, um ihn in der Folge seiner Wertsachen zu berauben. Dadurch erlitt der 34-Jährige Verletzungen, welche medizinisch behandelt werden mussten. Da sich der 34-Jährige jedoch zu Wehr setzte, wurde der Angreifer verletzt. Als der Täter, ein 20-Jähriger deutscher Staatsbürger, die Beamten erblickte, versuchte er auch diese zu attackieren. Er konnte jedoch zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden. Wie sich herausstellte, wurde der 20-jährige Täter Ende Mai erst aus einer Jugendarrestanstalt entlassen. Auch konnte die Umhängetasche aus der Tat um 20 Uhr bei ihm aufgefunden werden. Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft wurde am Samstag Haftbefehl erlassen und der 20-Jährige in eine Jugendhaftanstalt gebracht. Er muss sich wegen zweifachen Raubes mit Waffe strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zum zweiten Täter aus der Tat in der Erlanger Allee dauern derzeit an. Hinweise zu den Taten und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 152139/2025.

