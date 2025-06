Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verursacht unter Alkohol Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer die Mittelgasse in Sachsenhausen, aus Richtung Mühlgasse kommend. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford blieb er mit dem Lenker hängen. Der Sachsenhäuser stürzte auf die Fahrbahn, wo er kurzzeitig bewusstlos liegenblieb. Bei Eintreffen der Beamten war der Radfahrer wieder ansprechbar und auch in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann ins Klinikum gebracht, wo auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 1000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

