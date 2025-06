LPI-J: Ohne Führerschein Krad gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Golmsdorf: Beim Wenden in der Schulgasse in Golmsdorf ist am Sonntagnachmittag ein Pkw gegen einen Zaun gefahren. Gleich zweimal touchierte der Unbekannte gegen 15:20 Uhr die Umfriedung und fuhr anschließend weiter. Der bislang unbekannte Verursacher wird nun von der Polizei gesucht. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

