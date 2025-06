LPI-J: Werkzeug aus Keller entwendet

Jena (ots) - Im Zeitraum des vergangenen Monats drangen Unbekannte in eine Garage in der Bertolt-Brecht-Straße ein. Der Eigentümer stellte am Sonntagvormittag das aufgebrochene Vorhängeschloss am Tor fest. Aus dem Objekt wurde jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Weitere angegriffene Garagen in dem Komplex wurde nicht festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Diebstahl im Versuch. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

