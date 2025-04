Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Diebe entwenden Kupfer/Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt (ots)

Bisher noch unbekannte Diebe haben Kupfer in Form eines Fallrohrs und Dachrinnenmaterial von einer Baustelle im Visier gehabt. In der Zeit zwischen Freitag (25.04.) und Montag (28.04.) stahlen sie die Gegenstände von einer Baustelle in der Kasseler Straße.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

