POL-DA: Mossautal-Hiltersklingen: Bronzetafeln von Ehrenmal gestohlen/Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) - Einen Rollerfahrer wollten Beamte der Polizeistation Lampertheim am Dienstagmittag (29.04.), gegen 11.45 Uhr, "Am Mühlgraben" in Hofheim einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Fahrt endete bereits in der Erzbergerstraße, als der Mann mit einem ...

