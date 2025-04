Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: 23-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall mit entwendetem Roller

Darmstadt (ots)

Eine Fahrzeugkontrolle endete am Dienstagabend (29.4.) mit einem Schaden von etwa 7.000 Euro und einem jungen Mann im Krankenhaus. Gegen 21.00 Uhr war einer Polizeistreife in der Pfungstädter Straße ein Motorroller ohne Kennzeichen aufgefallen, welcher mit einer Person ohne Helm besetzt war. Die Anhalteaufforderungen der Beamten ignorierte der Rollerfahrer mehrfach und setzte seine Fahrt auch über Gehwege hinweg fort. Als er eine Hauswand touchierte, geriet der Fahrer ins Wanken, sodass er gegen ein geparktes Auto stieß und zum Stehen kam. Der 23-Jährige wollte noch einige Meter zu Fuß flüchten, konnte aber von der Streife vorläufig festgenommen werden. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht, sodass er zur Abklärung in ein Krankenhaus kam. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller aus einem Diebstahl stammte, woraufhin er von den Beamten sichergestellt wurde. Der junge Mann aus Weiterstadt wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Diebstahls und der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten müssen.

