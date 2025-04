Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Polizei will Motorroller-Fahrer stoppen/ 20-jähriger gibt Gas

Lampertheim (ots)

Einen Rollerfahrer wollten Beamte der Polizeistation Lampertheim am Dienstagmittag (29.04.), gegen 11.45 Uhr, "Am Mühlgraben" in Hofheim einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Fahrt endete bereits in der Erzbergerstraße, als der Mann mit einem Streifenwagen kollidierte.

Der 20 Jahre alte Rollerfahrer versuchte anschließend weiter zu fliehen und leistete Widerstand gegen seine Festnahme. Er räumte ein, keine Fahrerlaubnis und keine Versicherung zu besitzen. Weil sich zudem Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum ergaben und ein Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiterhin bestand der Verdacht, dass das Kennzeichen nicht an seinen Motorroller gehörte.

Den jungen Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens unter Drogeneinfluss und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell