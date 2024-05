Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht endet in Hauswand

Bretleben (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser beabsichtigten am Montag gegen 00.00 Uhr ein Fahrzeug in Reinsdorf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Fahrer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geraten ist, erhöhte er seine Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In Bretleben geriet er aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Tor, eher er gegen eine Wand stieß und einen weiteres Auto beschädigte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde bekannt, dass dieser eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis hat und dementsprechend nicht hätte fahren dürfen. Der 20-Jährige stand außerdem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Klinikum verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die örtliche Feuerwehr zum Einsatz, um diese abzubinden.

