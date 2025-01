Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Jugendlichen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.01.2025) um 07.20 Uhr kam es an der Kreuzung Freckenhorster Straße / Reichenbacher Straße / Im Grünen Grund zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 14-jährige Warendorferin beabsichtigte mit ihrem E-Scooter die Freckenhorster Straße in Richtung Im Grünen an der Ampel zu queren. Zeitgleich beabsichtigte eine 53-jährige Warendorferin mit ihrem Pkw aus der Reichenbacher Straße kommend nach links in die Freckenhorster Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei die 14-Jährige stürzte. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

