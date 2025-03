POL-F: 250317 - 0276 Frankfurt - Innenstadt: Bezug zu Vermisstenmeldung Nr. 0275 vom 16.03.2025 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (hol) Seit gestern Abend (Samstag, 15.03.2025) , wird der 26-jährige Miks M. vermisst. Letztmalig wurde er gegen 19:00 Uhr in der Frankfurter Innenstadt in der Seilerstraße gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr M. in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und eine Gefahr für sich selbst darstellt. Personenbeschreibung: Männlich, 177 cm groß, athletische Statur, kurze, ...

