LPI-J: Einbruch in Garage - Motorrad gestohlen

Apolda (ots) - Polizeibeamte aus Apolda nahmen gestern Vormittag einen 42-Jährigen Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Da er die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht aufbringen konnte, muss der Mann nun die nächsten 10 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Tonna verbringen.

