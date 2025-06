Stadthagen (ots) - (KER) Am Mittwoch den 04.06.2025, gegen 10:26 Uhr, stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW, blauer Mazda, amtl. Kennzeichen SHG-RS 678 auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Jahnstraße, in Stadthagen in einer der Parkbuchten ab. Neben ihr soll ein roter PKW gestanden haben. Als sie nach dem Einkauf, zu ihren Wagen kam, stellte sie fest, dass ...

mehr