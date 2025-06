Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Rewe Parkplatz, Jahnstraße.

Stadthagen (ots)

(KER) Am Mittwoch den 04.06.2025, gegen 10:26 Uhr, stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW, blauer Mazda, amtl. Kennzeichen SHG-RS 678 auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Jahnstraße, in Stadthagen in einer der Parkbuchten ab. Neben ihr soll ein roter PKW gestanden haben. Als sie nach dem Einkauf, zu ihren Wagen kam, stellte sie fest, dass der rote PKW fort war. Vorne links stellte sie an ihrer Stoßstange Kratzer und roten Lackabrieb fest. Hinweise zum Vorfall, werden vom PK Stadthagen unter 05721/9822-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Kertzinger, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell