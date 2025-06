Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin wird Opfer von Enkeltrickbetrügern

Eine 94jährige Seniorin aus der Samtgemeinde Eilsen ist am vergangenen Freitag Opfer eines Enkeltrickbetruges geworden.

Am Vormittag meldete sich gg. 10.40 Uhr ein angeblicher Oberkommissar der Polizei Bückeburg telefonisch bei der Seniorin, der erklärte, dass die Enkelin der Rentnerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte und nun in Untersuchungshaft kommen würde. Zur Vermeidung der Untersuchungshaft könnte eine Kautionszahlung vorgenommen werden.

In der Annahme, dass sie mit einem echten Polizeibeamten telefoniert habe und sich ihre Enkelin in einer Notlage befindet, übergab die Seniorin kurze Zeit später an der Haustür einem unbekannten Mann 20.000 Euro Bargeld.

Täterbeschreibung:

- dunkelblonde / hellbraune kurze Haare - ungefähr Mitte 30 - beige kurze Hose - hellbeiges kurzärmliges Hemd - circa 1,80 m groß - Keine Brille, keine Tätowierungen oder sonstige Auffälligkeiten

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen Betruges und Amtsanmaßung aufgenommen.

