POL-NI: Täter nach Diebstahl festgenommen

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 07.06.2025 20:30 Uhr und dem 08.06.2025 09:40 Uhr in Nienburg in einer Parkbucht An der Stadtgrenze Höhe Hausnummer 71 ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Opel und entfernte sich anschließend ...

