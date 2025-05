Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Schlauchbootdiebe auf Autobahnparkplatz

Auf ein außen an einem Wohnmobil angebrachtes Schlauchboot im Wert von rund 2500 Euro hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag (05.05.) abgesehen. Das das blaue VW-Wohnmobil "T2", an dem sich das zusammengerollte Boot befand, war auf dem Parkplatz "Brühlgraben" an der A 5 abgestellt. Die Täter durchtrennten zuvor Spanngurte und eine Halterung, um an die Beute zu gelangen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

