Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Dutzende Fische illegal geangelt/Polizei ermittelt gegen fünf Verdächtige

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmittag (04.05.) mehrere Unbekannte, die an einem Gewässer "An der Schnepfenschneise" angeln würden und hierbei Fische angelten, die geschützt seien und sich in der Schonzeit befänden. Die Beamten konnten dort anschließend fünf Männer im Alter zwischen 21 und 54 Jahre antreffen und deren Angelausrüstungen sicherstellen. Die Männer hatten bereits dutzende Fische, wie Rotaugen, Rotfedern, Karausche und einen Barsch an Land geholt und die Tiere offenbar nicht waidgerecht getötet.

Alle fünf Männer hatten keine Erlaubnis in dem Gewässer zu fischen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell