POL-DA: Büttelborn: Anzeige wegen Fischwilderei/Polizei ertappt drei Verdächtige

Darmstadt (ots) - Kriminelle haben auf einem Kinderspielplatz eine Tischtennisplatte mit Farbe beschmiert und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Am Freitag (02.05.) bemerkte ein Zeuge auf dem Spielplatz zwischen der "Lindenhofstraße" und "Am Kleinen Woog" die Schmierereien, welche mittels Sprayfarbe aufgebracht wurden. Neben verschiedenen Schriftzügen hinterließen die Unbekannten zudem ein ...

