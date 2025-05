Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben auf einem Kinderspielplatz eine Tischtennisplatte mit Farbe beschmiert und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Am Freitag (02.05.) bemerkte ein Zeuge auf dem Spielplatz zwischen der "Lindenhofstraße" und "Am Kleinen Woog" die Schmierereien, welche mittels Sprayfarbe aufgebracht wurden. Neben verschiedenen Schriftzügen hinterließen die Unbekannten zudem ein Hakenkreuz auf der Platte.

Unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kriminalinspektion Staatsschutz in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell