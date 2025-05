POL-DA: Darmstadt: 24-Jähriger nach Körperverletzung mit entwendetem E-Scooter gestoppt und vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) - In Darmstadt kam es am Samstag (3.5.) zu einem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße. Gegen 18 Uhr entnahmen zwei Personen insgesamt neun Parfümflakons im Wert von über 1000 Euro aus der Auslage und versuchten das Geschäft zu verlassen ohne zu bezahlen. Dank der schnellen Reaktion von Ladendetektiven konnten die Verdächtigen noch ...

mehr