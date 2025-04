Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Limburgerhof (ots)

Am Samstag, den 19.04.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 75-jährige Limburgerhofer ließ seine 29-jährige Beifahrerin zunächst aussteigen, übersah jedoch, dass diese noch etwas aus dem Kofferraum nehmen wollte und fuhr an. Hierbei stieß sie gegen den Anhänger des Kfz und fiel zu Boden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung erfasst.

