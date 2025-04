Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Rohbau

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 17.04.25, gegen 14:00 Uhr, bis zum 18.04.25, gegen 10:15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Rohbau in Bobenheim-Roxheim. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Rohbau und entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand diverses Werkzeug sowie Kupferrohre. Der Schaden dürfte sich auf einen niederen 5-stelligen Betrag belaufen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell