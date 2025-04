POL-PDLU: Frankenthal - E-Scooterfahrt unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Donnerstag, den 17.04.2025, kam es in den Morgenstunden gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher durch ein Eichhörnchen ausgelöst wurde. Ein 54-jähriger aus Speyer fuhr mit seinem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße. Dahinter fuhr in gleicher Richtung ein 49-jähriger mit seinem LKW. Plötzlich überquerte ein Eichhörnchen die Fahrbahn, weshalb der vorausfahrende ...

