Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall aufgrund Eichhörnchen

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 17.04.2025, kam es in den Morgenstunden gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher durch ein Eichhörnchen ausgelöst wurde. Ein 54-jähriger aus Speyer fuhr mit seinem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße. Dahinter fuhr in gleicher Richtung ein 49-jähriger mit seinem LKW. Plötzlich überquerte ein Eichhörnchen die Fahrbahn, weshalb der vorausfahrende eine Gefahrenbremsung durchführte. Daraufhin fuhr der LKW auf den PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höher von circa 16000 Euro. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des 54-jährigen erlitt leichte Verletzungen, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Das Eichhörnchen kam mit einem Schrecken davon.

Grundsätzlich gilt: Menschenleben geht vor Tierleben. Ein Bremsmanöver für Tiere der Größe wie Hase oder Eichhörnchen sollte nur dann durchgeführt werden, wenn man selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht durch dieses gefährdet werden. Bei größeren Tieren sollte eine Kollision, sofern möglich vermieden werden, da die Folgen einer solchen größer wären.

