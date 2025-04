Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Frankenthal (ots)

In der Donnerstagnacht (17.04.2025), gegen 00:30 Uhr, wurde in der Westlichen Ringstraße ein 44-jähriger Autofahrer mit roten Kurzzeitkennzeichen festgestellt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrende nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurde im Rahmen der Überprüfungen festgestellt, dass das mitgeführte Auto außer Betrieb gesetzt wurde. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten roten Kennzeichen nicht zur Überführungsfahrt im entsprechend dazugehörigen Fahrzeugscheinheft eingetragen. Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Gegen den 44-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell