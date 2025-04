POL-PDLU: Diebstahl aus Automat

Frankenthal (ots) - Am 17.04.2025, im Zeitraum von 10:00-14:00 Uhr, erreichte die Polizei aus den Stadtteilen Frankenthal-Mörsch und Frankenthal-Studernheim mehrere Anrufe mit der Meldung eines falschen Polizeibeamten. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte der Kriminalpolizei aus Kaiserslautern aus und wiesen auf die Festnahme von Einbrechern in der Nachbarschaft der angerufenen Person hin. Die ...

