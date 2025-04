POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mutterstadt (ots) - Am Samstag, den 19.04.2025, gegen 01:10 Uhr, brachen Unbekannte einen Warenautomat in der Ludwigshafener Straße 6 auf. Es wurden Waren im Wert von ca. 100 Euro entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

