POL-DA: Brombachtal: Motorradfahrer der Polizei Südhessen und Niedersachsen gemeinsam bei Biker Safety Tour

Brombachtal

Am Sonntag (04.05.) fand in Langenbrombach das vom Verein "Free Biker 4 Jesus e. V. Odenwald" ausgerichtete "3. Odenwälder Biker Opening" mit Motorradgottesdienst und anschließender Motorradsegnung statt. Das Polizeipräsidium Südhessen beteiligte sich an der Veranstaltung mit einem Präventionsstand und bot den zahlreichen Motorradfreunden zudem die Teilnahme an einer "Biker Safety Tour" an. Zahlreiche Biker nutzten das Angebot und begaben sich mit den erfahrenen Motorradfahrern der Polizei sowie der Kradstaffel vom Kreisverband Dieburg e. V. des Deutschen Roten Kreuzes auf die etwa 90-minütige Tour.

Im Rahmen der Kooperation mit der Polizei Niedersachsen nahmen auch zwei Kradfahrer aus diesem Bundesland an der Biker Safety Tour teil. Nach hessischem Vorbild bietet die dortige Polizeidirektion Göttingen in diesem Jahr erstmals ebenfalls Biker-Safety-Touren an. Die beiden Beamten machten sich ein Bild bei ihren bereits Tour-erprobten südhessischen Kollegen, um die Biker Safety Touren auch im Weserbergland und im Nationalpark Harz entsprechend anbieten zu können.

"Jeder verunglückte Motorradfahrer ist einer zu viel. Deshalb ist es so wichtig, die Fahrerinnen und Fahrer auf mögliche Gefahren und sicheres Verhalten eindrücklich hinzuweisen, sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen Dirk Fornoff beim Start der Tour. "Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken in ganz Südhessen ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Dabei werden unsere Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, durch präventive Aktionen wie die "Biker Safety Tour" ergänzt. Ich freue mich, dass nun auch die Polizei in Niedersachsen Biker Safety Touren anbietet", so Dirk Fornoff abschließend.

Bei den im Rahmen der landesweiten Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand - Überlasse nichts dem Unfall" angebotenen "Biker Safety Touren", geben die Kradfahrer der Polizei Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Im Dialog mit Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern soll in der Fahrpraxis eine Sensibilisierung auf die Hauptunfallursachen vor Ort bewirkt werden. Die Einsatzkräfte der DRK-Kradstaffel geben zudem wichtige Hinweise zum Thema "Erste Hilfe bei Motorradunfällen".

