Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Parfümdiebstahl in Kaufhaus

Zwei Täter festgenommen

Darmstadt (ots)

In Darmstadt kam es am Samstag (3.5.) zu einem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße.

Gegen 18 Uhr entnahmen zwei Personen insgesamt neun Parfümflakons im Wert von über 1000 Euro aus der Auslage und versuchten das Geschäft zu verlassen ohne zu bezahlen. Dank der schnellen Reaktion von Ladendetektiven konnten die Verdächtigen noch im Geschäft festgehalten und der Polizei übergeben werden. Durch anschließende Ermittlungen ergab sich die Lokalisierung und Durchsuchung ihres Fahrzeugs. Hierbei fanden die Beamten weitere gestohlene Ware, die auf eine weitere Tat hinwiesen. Der Wert dieser entwendeten Artikel beläuft sich auf rund 700 Euro. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Die zwei Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den mutmaßlichen Tätern hat das Kommissariat 43 aus Darmstadt übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell