POL-NI: Eigentümer diverser Kompletträder, Felgen und Reifen gesucht

Rinteln/Garbsen/Bundesrepublik (ots)

(Thi) Im April 2025 ereignete sich in Rinteln ein Einbruchdiebstahl in einer Kfz-Werkstatt. Durch mehrere Täter ist ein Überseecontainer aufgebrochen worden, in dem Kundenreifen und Kompletträder gelagert wurden. Nach umfänglichen Ermittlungen konnte ein Lagerort in Garbsen ausgemacht und im Mai durchsucht werden. Es wurden diverse Reifen, Felgen und Kompletträder beschlagnahmt. Teile des Diebesgutes konnten der der Tat in Rinteln sowie einer gleichgelagerten Tat aus April in 31675 Bückeburg zugeordnet werden.

Etwa 130 der beschlagnahmten Reifen konnten bislang keiner Tat zugeordnet werden.

Wer kann Angaben zu der Herkunft dieser Kompletträder machen?

Mögliche rechtmäßige Eigentümer können sich persönlich oder telefonisch bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 melden.

