POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch hatten Beamte der Polizeiinspektion Linz eine Kontrollstelle an der B 42 in Linzhausen eingerichtet. Die Beamten konnten erkennen, dass an einem herannahenden Pkw, bei Erkennen der Kontrolle, die Beleuchtung ausgeschaltet wurde, der Pkw wendete und in Richtung Bonn davon fuhr. Nach einer kurzen Nacheile der Polizei konnte ...

mehr