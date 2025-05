Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Illegale Beschäftigung auf einer Baustelle in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) (ots)

Am 20.05.2025 wurde durch Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) eine Großbaustelle eines Solarparks in Frankfurt (Oder) kontrolliert. Insgesamt wurden 17 dort tätige Personen geprüft. Dabei entstand bei 11 angetroffenen Arbeitnehmern der Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme ohne gültigen Aufenthaltstitel. Alle angetroffenen Personen waren ukrainische Staatsangehörige und hatten entweder slowakische oder polnische befristete Aufenthaltstitel, mit denen sie sich zu touristischen Zwecken in Deutschland aufhalten dürfen. Durch die Arbeitsaufnahme wurde ihr Aufenthalt illegal. Jeder Beschuldigte wurde zum Sachverhalt vernommen und im Rahmen des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von jedem Beschuldigten vereinnahmt. Die Reisepässe sowie die Aufenthaltstitel wurden einbehalten. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Ausländerbehörde.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell