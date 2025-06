LPI-J: Haftbefehl gegen 42-Jährigen vollstreckt

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer die Mittelgasse in Sachsenhausen, aus Richtung Mühlgasse kommend. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford blieb er mit dem Lenker hängen. Der Sachsenhäuser stürzte auf die Fahrbahn, wo er kurzzeitig bewusstlos liegenblieb. Bei Eintreffen der Beamten war der Radfahrer wieder ansprechbar und auch in der Lage einen ...

