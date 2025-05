POL-PDLD: nächtlicher Ladendiebstahl

Wörth am Rhein (ots) - Am 23.05.2025 konnte ein 61-Jähriger gegen 13:33 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung in Wörth kontrolliert werden, wie er in sein geparktes Auto einsteigen wollte. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Seinen Weg musste der Wörther zu Fuß fortsetzen, da ihm der Fahrtantritt aufgrund seiner ...

mehr