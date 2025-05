Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Barbelroth: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

76889 Barbelroth (ots)

Am Samstag, den 24.05.2025, gegen 13:30 Uhr fuhr ein Kind in der Friedensstraße mit seinem BMX-Rad gegen einen geparkten, silbernen VW Polo und beschädigte diesen am linken Heckbereich. Der ca. 11-jährige, kräftige Junge mit braunen Haaren war in Begleitung von einer ca. 20-jährigen, schwangeren Frau mit braunen lockigen Haaren und einer ca. 40/50-jährigen Frau unterwegs. Nach dem Unfall wurden die Personen noch von einem Anwohner angesprochen und meldeten sich daraufhin bei der Fahrzeugbesitzerin. Offensichtlich gaben die Personen dort falsche Personalien an. Im Anschluss wurden die 3 Personen noch am Bahnhof in Barbelroth gesichtet, woraufhin sie zu Fuß in Richtung Bad Bergzabern liefen. Zeugen, die Angaben zu den 2 Frauen und dem Jungen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06343-9334-0 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

