POL-NOM: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Göttingen

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (We)- Am 15.02.2025 kam es in der Baderstraße in dem kurzen Zeitraum von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines BMW von einem bisher unbekanntem Täter beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich beim PK Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

