POL-NOM: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Bleekstraße, Mittwoch, der 06.11.2024, 10:40 Uhr. Eine 48- jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde befuhr die Bleekstraße in Richtung Raiffeisenstraße. Beim Überholvorgang auf Höhe der Unfallstelle kam es beim Wiedereinordnen zum Zusammenstoß mit einem 30- jährigen PKW Fahrer aus Bad Karlshafen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

