Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW in Freudenburg

Freudenburg (ots)

Am Samstag, den 03. August 2024, wurde in der Maximinstraße in Freudenburg eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug festgestellt. Der in der Hauseinfahrt geparkte schwarze Ford Focus wurde hierbei von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Täter benutzte vermutlich einen kleinen, stumpfen Gegenstand um dem Lack der gesamten Fahrzeugkarosse zu zerkratzen. Der Schaden dürfte sich auf eine mittlere dreistellige Summe belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell