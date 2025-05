Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Maikammer (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und 40.000EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (24.05.2025, 10:15 Uhr) im Bereich Maikammer ereignete. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin aus Hessen befuhr die Mühlstraße in Maikammer und wollte im Einmündungsbereich auf die K32 abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 57-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In Folge des Unfalls wurden die 57-Jährige sowie der Beifahrer der Unfallverursacherin leicht verletzt. Die beiden wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

