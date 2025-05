POL-PDLD: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

76889 Barbelroth (ots) - Am Samstag, den 24.05.2025, gegen 13:30 Uhr fuhr ein Kind in der Friedensstraße mit seinem BMX-Rad gegen einen geparkten, silbernen VW Polo und beschädigte diesen am linken Heckbereich. Der ca. 11-jährige, kräftige Junge mit braunen Haaren war in Begleitung von einer ca. 20-jährigen, schwangeren Frau mit braunen lockigen Haaren und einer ca. 40/50-jährigen Frau unterwegs. Nach dem Unfall ...

