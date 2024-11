LPI-G: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Gera (ots) - Am Samstagabend kurz vor Mitternacht drang mindestens eine männliche Person in das Firmengelände eines Tiefbauunternehmens in der Elsterstraße in Bad Köstritz ein. Der oder die Täter beschädigten die Wand einer Lagerhalle und versuchten so in diese zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Durch den Sicherheitsdienst wurde der Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei informiert. ...

